Italia, Emerson Palmieri molto alto: fa l’ala a sinistra

Emerson Palmieri è stato importante nel sistema tattico dell’Italia. Scopriamo come Mancini ha utilizzato il laterale del Chelsea

Contro la Grecia, Emerson Palmieri è stato soprattutto sfruttato per le sue doti offensive, facendo più l’ala che il terzino. In avvio di azione, si alzava subito in avanti, non partecipando alla prima costruzione ma andando a ricoprire la posizione di esterno alto.

Con Insigne più stretto, era Emerson Palmieri a dare ampiezza sul lato sinistro per l’Italia. Lo si vede nella slide sopra: Emerson dava ampiezza a sinistra, Chiesa la dava a destra.