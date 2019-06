Italia femminile, conferenza stampa Bertolini: «Ottavo di finale equilibrato»

Italia femminile, conferenza stampa della c.t. Bertolini in vista degli ottavi di finale che vedranno le azzurre contro la Cina

La c.t. dell’Italia femminile, Milena Bertolini, ha parlato in conferenza stampa, in vista degli ottavi di finale contro la Cina: «La Cina è molto compatta, ordinata. Non usano il catenaccio, ma giocano di rimessa e non solo in quel modo».

«Noi dovremo cercare di armonizzare tutti gli aspetti del calcio, che è una peculiarità del calcio italiano. Vedo un ottavo di finale molto equilibrato».