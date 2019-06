Italia Femminile, Giuliani: «Non c’è tensione, spero sia sempre così»

Le dichiarazioni di Laura Giuliani, portiere dell’Italia Femminile, che oggi festeggia il compleanno. Le sue parole

Laura Giuliani, portierone dell’Italia Femminile, festeggia oggi il suo compleanno e ha parlato di questo e molto altro a Sky Sport: «Ho passato il primo quarto di secolo, oggi è un giorno speciale. Stamattina le compagne mi hanno fatto una sorpresa in camera ed è stato bellissimo. E’ un compleanno inaspettato, due anni fa non avrei saputo cosa rispondere, ora posso mettere la firma: è un onore e un piacere festeggiare qui il compleanno».

Prosegue Giuliani: «Per me l’atmosfera o qui o a Riscone è la stessa. Non sento la tensione, abbiamo fatto un bell’allenamento, siamo rilassate e ci divertiamo. Spero che la tensione non arrivi, se siamo così spensierate potrebbe essere positivo. Desiderio? E’ quello di tutti ma non lo dico».