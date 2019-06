L’Italia femminile si gode le ore di riposo, poi si rialzerà la concentrazione per la sfida alla Cina. Alla scoperta delle avversarie

Guardando un po’ in giro tra i social delle ragazze dell’Italia femminile in questi giorni, si vede come l’aria sia decisamente positiva. Dopo aver agguantato il primo posto nel girone, le azzurre si stanno godendo qualche ora di pausa prima di riprendere il lavoro. Il ritorno in campo, per gli ottavi di finale, è previsto nella giornata di martedì. L’avversaria sarà la Cina.

A discapito di un nome che nel calcio non ha mai detto niente di particolare, la selezione femminile rappresenta invece una realtà ben consolidata. Alle spalle c’è una finale mondiale nel 1999, in cui venne sconfitta solamente ai rigori dagli Stati Uniti. Nelle edizioni successive (2003, 2005 e 2015), il loro cammino si è comunque fermato ai quarti di finale. Le soddisfazioni arrivano in patria, col campionato asiatico vinto 8 volte. Da rimarcare anche l’argento olimpico ad Atlanta nel 1996.