Italia, la Rai trasmetterà i match delle Nazionali Giovanili e degli Azzurri del Futsal

La Rai trasmetterà tre gare della Nazionale Under 20 valide per il Torneo 8 Nazioni e un match dell’Under 17, dell’Under 19 Femminile e della Nazionale di Futsal

Si rafforza il legame tra la FIGC e la Rai, un rapporto quasi secolare che non si limita alla trasmissione da parte dell’emittente nazionale delle gare degli Azzurri di Roberto Mancini e dei match della Nazionale Femminile e dell’Under 21. Nei prossimi mesi, infatti, andranno in onda sulle reti Rai anche alcuni degli incontri più importanti delle Nazionali giovanili e di Futsal.

Si parte il 12 ottobre con la sfida valida per il Torneo 8 Nazioni tra l’Italia Under 20 e i pari età del Portogallo per proseguire il 26 ottobre con Italia-Norvegia, terzo e ultimo incontro della prima fase di qualificazione al Campionato Europeo Under 19 Femminile. L’11 e il 15 novembre spazio ancora al Torneo 8 Nazioni con le gare che vedranno la Nazionale Under 20 opposta a Repubblica Ceca e Romania, mentre il 7 dicembre sarà la volta dell’amichevole tra l’Under 17 e la Francia, una sfida ricca di fascino anche a livello giovanile e da sempre una preziosa vetrina per poter ammirare alcune delle stelle nascenti del calcio europeo. E a cinque giorni da Natale un gradito regalo per gli appassionati di Futsal, che avranno modo di seguire sui canali Rai l’amichevole tra la Nazionale di Massimiliano Bellarte e l’Iran.

Le gare delle Nazionali Giovanili e di Futsal trasmesse dalla Rai

12 ottobre (Nazionale Under 20, Torneo 8 Nazioni): Italia-Portogallo

26 ottobre (Nazionale Under 19 Femminile, Qualificazioni europee): Italia-Norvegia

11 novembre (Nazionale Under 20, Torneo 8 Nazioni): Italia-Repubblica Ceca

15 novembre (Nazionale Under 20, Torneo 8 Nazioni): Italia-Romania

7 dicembre (Nazionale Under 17, amichevole): Italia-Francia

20 dicembre (Nazionale Futsal, amichevole): Italia-Iran