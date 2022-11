Mancini ritrova i suoi principi: come potrebbe cambiare l’Italia con Chiesa e Zaniolo

Un doppio ritorno importante per l’Italia di Mancini con Chiesa e Zaniolo, ora il Ct può valutare un doppio modulo

Per le due amichevoli ci saranno anche tante novità di giovani e giocatori interessanti che Mancini vuole valutare per il futuro. Le certezze si chiamano Chiesa e Zaniolo. I due potrebbero agire come esterni nel 4-3-3 oppure anche nel 3-5-2 ma in posizioni differenti. Il talento della Roma si posizionerebbe da mezzala con licenza da offendere. L’esterno bianconero farebbe la seconda punta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.