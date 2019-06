Italia Mondiale Under 20, non è ancora finita. C’è una finalina da vincere

Il Mondiale Under 20 dell’Italia non è ancora finito. Dopo la delusione in semifinale, gli azzurri ancora in campo per la finalina

In casa Italia Under 20 non può esserci un mix di rabbia e delusione per come sia andata la semifinale contro l’Ucraina. Il desiderio di disputare la finalissima per diventare campioni del mondo era alto, e doverla vedere dalla televisione è un cruccio non da poco. C’è tuttavia da rimboccarsi le maniche, perché il Mondiale per gli azzurri non è ancora terminato.

Alle 20.30 di stasera i temibili ragazzi di Nicolato affronteranno l’Ecuador nella “finalina” per il terzo o il quarto posto. Per agguantare almeno il podio che, ovviamente, non porta nulla in bacheca ma solo tanta soddisfazione personale. Altri 90 minuti per confermare le qualità di determinati giocatori che faranno senz’altro parlare di sé negli anni che verranno.