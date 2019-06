Italia, Spinazzola lascia il ritiro per un problema muscolare

Leonardo Spinazzola ha lasciato il ritiro della Nazionale di Roberto Mancini per un problema muscolare: i dettagli

Niente da fare per Leonardo Spinazzola, terzino della Juventus convocato da Roberto Mancini per gli impegni dell’Italia contro Grecia e Bosnia validi per le qualificazioni ai prossimi europei.

Stagione sfortunata per il terzino bianconero. Spinazzola, che ieri non era sceso in campo per l’amichevole con il Bologna Primavera, lascia il ritiro per un problema muscolare. A riferirlo è Sky Sport.