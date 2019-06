Italia U21, Audero: «Penso solo alla Samp». E sulla Juve…

Il portiere della Nazionale Under 21, Emil Audero, ha parlato in conferenza stampa del suo futuro con la Samp e della possibilità di andare alla Juve

Ecco le sue parole: «Io ora penso alla Nazionale, all’Under 21. E per ora sono un giocatore a tutti gli effetti della Samp e ne sono molto contento. Spero di fare un altro anno buono come questo. C’è una finestrina per la Juve però son sincero: non ci penso più tanto».