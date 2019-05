Italia Under 17, vittoria con il Portogallo e qualificazione al Mondiale

Grande impresa dell’Italia Under 17. La Nazionale ha battuto il Portogallo qualificandosi per le semifinali e strappando il pass Mondiale

L’Italia Under 17 vince contro il Portogallo agli Europei di categoria e strappa il pass per le semifinali. Ma non solo. L’accesso alla semifinale fa qualificare di diritto al prossimo Mondiale under17 che si terrà in Brasile.

Grande risultato per i ragazzi di Nunziata che hanno battuto per 1-0 i portoghesi con gol dello juventino Tongya, bravo a raccogliere il passaggio di Esposito e dal limite dell’area trova il destro vincente. L’Italia affronterà la Francia nelle semifinali del torneo europeo.