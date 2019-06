Italia Under 20, Gabbia: «Delusione archiviata, ora il terzo posto»

L’Italia Under 20 affronterà l’Ecuador nella finalizza. Le parole di Matteo Gabbia che sarà capitano quest’oggi

Matteo Gabbia, difensore della Lucchese in prestito dal Milan, sarà capitano quest’oggi nel match tra Italia Under 20 ed Ecuador. Ecco le sue parole a Sky: «Sarà un onore e un privilegio indossare la fascia, daremo tutto per raggiungere il terzo posto. Pinamonti? E’ sempre vicino a noi, fa parte del nostro gruppo e poco fa ci ha mandato un messaggio di in bocca al lupo, di stimolo e lo ringraziamo».

Ancora Gabbia: «Noi faremo di tutto per vincere. C’è stata la delusione ma oggi abbiamo un obiettivo importante, che è quello di eguagliare un traguardo storico e faremo di tutto per riuscirci (l’Italia arrivò terza nel 2017, ndr)».