Italia Under 20, Pellegrini: «Quarti di finale emozione forte»

Italia Under 20, Pellegrini parla dal ritiro in Polonia, dove si sta disputando il Mondiale di categoria. Oggi quarti di finale col Mali

Luca Pellegrini, giocatore della Roma in prestito al Cagliari, ai microfono di Sky Sport parla dell’esperienza con l’Italia ai Mondiali Under 20: «Non capita tutti i giorni di giocare un quarto di finale in un mondiale. L’emozione è forte».

Quarti di finale che vedranno gli azzurrini impegnati contro il Mali: «Una squadra molto fisica, dobbiamo stare attenti a questo».