Italia Under 21: Chiesa e le situazioni in cui si esalta

Chiesa è uno dei leader tecnici dell’Italia Under 21. Il primo gol contro la Spagna esprime bene uno dei suoi pregi maggiori

Federico Chiesa è l’indiscusso protagonista della vittoria dell’Italia Under 21 contro la Spagna. Dopo essere stato soprattutto seconda punta nel 4312 iniziale, nel corso del primo tempo è partito stabilmente da sinistra nel 433 disegnato da Di Biagio.

Come si è visto in occasione del primo gol, Federico Chiesa si esalta quando è servito in corsa ed isolato sul lato debole. Si tratta di un’ala con grande esplosività nel breve, in queste situazioni è letale per gli avversari.