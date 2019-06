Italia Under 21, con la Polonia subito lo snodo. Azzurrini alla carica

Torna in campo l’Italia Under 21. La Polonia sarà la sfidante degli azzurrini, che proveranno a mettere una seria ipoteca nel girone

Poco tempo per l’Italia Under 21 di smaltire la felicità derivata dal vincente debutto contro la Spagna. Questo perché è già tempo di pensare alla sfida di questa sera contro la Polonia. La cornica sarà la stessa, ovvero il Dall’Ara di Bologna, che tanto bene ha portato agli azzurrini. La gara rappresenta già un punto di snodo fondamentale.

I ragazzi di Di Biagio e i biancorossi sono in questo momento appaiati al primo posto del girone con una vittoria a testa, quindi il successo potrebbe proiettare ben in avanti una delle due. Al contempo, Spagna e Belgio se la vedranno tra di loro per muovere la classifica. Concentrazione massima per gli azzurri, che forte della carica che verrà trasmessa dal pubblico tenteranno di mettere una seria ipoteca per il passaggio del turno.