Italia Under 21, sarà Meret il guardiano della porta. Assicura Di Biagio

Alex Meret sarà il portiere titolare dell’Italia all’Europeo Under 21, vinto il duello con Audero. Di Biagio: «Ruolo delicati»

L’Italia Under 21, pronta a fare il suo debutto all’Europeo di categoria, pullula di talenti in tutti i ruoli. A partire dal portiere, su cui Gigi Di Biagio può fare affidamento su profili del calibro di Audero e Meret. È sempre pullulato, in questi giorni di vigilia, il dubbio su chi dei due avrebbe ricoperto il posto da titolare.

Ci pensa lo stesso CT a fugare tutti i dubbi: «Giocherà Meret. Non è un ruolo come gli altri ma non mi sento di dire che non verrà mai cambiato». È un’occasione importante per l’estremo difensore, che avrà il modo di acquisire ancora più esperienza. La stagione al Napoli, seppur sfortunata (tanti infortuni), è stata importante dal punto di vista del rendimento. Ora l’esperienza nazionale, poi Ancelotti potrà di nuovo riabbracciarlo. Per continuare a farlo crescere.