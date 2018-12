Verratti: «Vincere con l’Italia non ha prezzo»

Marco Verratti riparte con la maglia dell’Italia e con Ventura come ct. La sfida alla Francia in amichevole è vicinissima: «Sono pronto ad aiutare tutti»

Il nuovo corso dell‘Italia di Giampiero Ventura riparte da Marco Verratti, finalmente a disposizione. L’abruzzese è rimasto colpito dalle immagini del terremoto del Centro Italia e ha organizzato un’asta di beneficenza per una cena con lui a Parigi. Cuore d’oro ma anche testa focalizzata sugli azzurri, Verratti racconta che è stato duro seguire l’Europeo da spettatore, ma ha visto un’Italia con carattere come voleva Antonio Conte. E Ventura? Sul ct ha le idee chiare: «Grande professionista, grande lavorare, è esperto e perfetto per la Nazionale. Sono pronto ad aiutare tutti ma non a “prendere per mano” questa parola non mi piace, siamo una squadra e vincere con l’Italia non ha prezzo».

I GIOVANI IN ITALIA – Il girone di qualificazione per l’Italia non è affatto facile ma Verratti vuole arrivare ai Mondiali di Russia 2018 e il nuovo biennio azzurro parte con una sorta di derby per lui, dato che si gioca contro la Francia. La stellina del PSG si sente pronto ed è contento di poter giocare contro la nazione che lo ha adottato, inoltre si sofferma sul ruolo delegando la scelta a Ventura dato che l’ex pescarese vuole migliorare e aiutare la squadra. Giocherà con Marchisio a fianco, l’altro lungodegente che ha saltato Euro 2016, e in squadra avrà moltissimi giovani, a proposito dei quali a La Gazzetta dello Sport afferma: «È difficile essere pronti per la Nazionale, in Italia se un giovane sbaglia viene massacrato. La fiducia è importante per crescere. Ventura farà le sue scelte, poi spetta a noi guadagnarci e ricambiare la sua fiducia».