Italiano: «La Salernitana si gioca la vita. Juventus? Per noi è ancora troppo». Le parole del tecnico della Fiorentina

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Salernitana-Fiorentina.

RIPARTIRE- «Ripartiamo con le nostre certezze, con quello che stiamo proponendo ultimamente, che mi piace e che abbiamo fatto anche a Torino, poi gli episodi non ci hanno aiutato. Ma dobbiamo continuare così, a fare quello che ci ha permesso di arrivare sin qui sognando qualcosa di importante».

SCORIE JUVE – «In tre partite non siamo riusciti a segnare alla Juve, che ha una struttura difensiva molto complicata da affrontare. Penso sia già tanto essere riusciti a metterli in difficoltà, ma evidentemente ancora non siamo pronti per superare una squadra come i bianconeri. All’ultima di campionato proveremo a farle almeno un gol (ride, ndr), però siamo contenti di quello che abbiamo proposto. Ootevamo essere più svegli in qualche occasione, ma in queste tre partite abbiamo fatto delle ottime gare».

SALERNITANA – «Domani andiamo in un campo caldissimo, la Salernitana si gioca la vita, dovremo essere bravi a non mettere in pericolo qualche pallone come contro la Juve. Che è poi l’unica cosa che abbiamo sbagliato a Torino. Dovremo essere concreti come nelle ultime partite».