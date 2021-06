Italiano Fiorentina, Meluso: «Viene additato da traditore ma...»

Mauro Meluso, ex direttore sportivo dello Spezia, parla della trattativa della Fiorentina per Vincenzo Italiano: ecco le sue parole

Mauro Meluso, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato della trattativa della Fiorentina per Italiano.

«Mi guardo bene dal dare giudizi, dovrei conoscere in profondità le cose. Leggo, sento e ascolto una rincorsa a darlo, io non mi metto in questa scia. Chi dà giudizi, e ne ho letti parecchi, mi sembra una persona superficiale. Non abbiamo sentito la campana di Vincenzo Italiano, additato intanto da traditore. Lui ha sì rinnovato, ma lo Spezia gli ha lasciato ancora una volta una possibilità d’uscita. Perché? Andrebbe chiesto a loro. Lui è stato corretto, il problema sta a monte. Di questo ne sono certo. La clausola andava annullata, non puoi far passare Italiano per un traditore così».