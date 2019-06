James Rodriguez, all’Atletico Madrid sono pessimisti: ‘Andrà al Napoli’

Atletico Madrid su James Rodriguez ma dal Wanda Metropolitano trapela pessimismo: Florentino Perez preferirebbe darlo al Napoli.

I soldi, e sono tanti quelli che l’Atletico Madrid sta spendendo e spenderà in questa finestra di mercato sono tanti, non sono evidentemente ancora tutto nel calcio. I colchoneros hanno provato a inserirsi per James Rodriguez, ma dalla dirigenza trapela un certo pessimismo, dovuto alla convinzione che Florentino Perez, presidente del Real Madrid, preferirebbe darlo al Napoli in prestito con diritto di riscatto. piuttosto che cederlo subito a titolo definitivo ai concittadini rinforzando così ulteriormente, dopo la cessione di Marcos Llorente, i cugini dell’Atletico.

Non a caso l’Atletico già tratta con l’Eintracht Ante Rebic, costo dell’operazione per l’acquisto dell’ex viola intorno ai 40 milioni, gli stessi che i colchoneros avrebbero avuto intenzione di spendere per il colombiano. Corsia preferenziale per il Napoli dunque, almeno apparentemente, ma il club azzurro necessita ancora di qualche argomento per convincere definitivamente il Real Madrid.