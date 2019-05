James Rodriguez via dal Bayern Monaco: su di lui varie big

James Rodriguez lascerà il Bayern Monaco a fine stagione. Sul giocatore colombiano ci sono varie big d’Europa

A fine stagione James Rodriguez dirà addio al Bayern Monaco. Come spiega l’edizione tedesca di Sky, il colombiano tornerà così al Real Madrid, ma non per rimanerci: è infatti corteggiato da varie big d’Europa e il suo futuro è lontano sia dalla Germania sia dalla Spagna.

Il giocatore piace molto a Juventus e Napoli in Italia, ma in pole sembrano esserci vari club di Premier. Il colombiano interessa a Liverpool, Manchester United e Arsenal. Anche il Psg monitora la situazione.