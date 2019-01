L’Inter cerca volti nuovi a centrocampo. Per gennaio si cerca una soluzione low cost: nel mirino Jankto e Donsah

L’Inter lavora per Nicolò Barella in vista di giugno e a gennaio potrebbe aprire delle trattative per puntellare l’organico con l’arrivo di un centrocampista. L’obiettivo dei nerazzurri è quello di inserire un valido elemento senza spendere troppo, ingaggiandolo possibilmente in prestito. Stando a quanto riferito da Tuttosport, i nerazzurri hanno messo nel mirino Donsah del Bologna e Jankto della Sampdoria.

I due centrocampisti non sono dei titolarissimi nei rispettivi club ma in passato hanno lasciato il segno. I due calciatori potrebbero lasciare Bologna e Samp con la formula del prestito e l’Inter potrebbe farci un pensierino. Per gennaio si cerca una soluzione low cost con la formula del prestito e l’idea nerazzurra è quella di puntare su uno tra Jankto e Donsah per regalare un rinforzo a Spalletti anche in vista degli impegni in Europa League. A giugno poi sarà fatto un altro tipo di mercato.