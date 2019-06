Joao Pedro al Torino, parla l’agente: «Ancora nessuna chiamata»

L’agente di Joao Pedro ha parlato di un ipotetico interesse del Torino per il suo assistito. Le sue parole in merito

Negli ultimi giorni si è diffusa la voce di un interesse del Torino per Joao Pedro. Di questo ha parlato l’agente del giocatore ai microfoni di Torinogranata. Queste le sue parole.

«Joao Pedro ha un contratto fino al 2022 con il Cagliari e in Sardegna si trova benissimo. Torino? Assolutamente no, nessuna chiamata, ma ad onore del vero nemmeno da parte di altre squadre come la Lazio. Torino è una piazza importante, sia per la storia sia per i progetti attuali. Se veramente Mazzarri dovesse puntare su un trequartista vero, Joao sarebbe perfetto» ha dichiarato Marco Piccioli.