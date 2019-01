Se son Jori, fioriranno: la Delli alla conquista del mercato – VIDEO e FOTO

Alla scoperta di Jori Delli, l’ultima delle new entry tra le ragazze del calciomercato made in Sportitalia targato 2018 e 2019

Sguardo magnetico, carnagione ambrata e gambe lunghe lunghe lunghe… lunghe. Jori Delli è da qualche giorno – nuovamente – una presenza fissa del calciomercato made in Sportitalia: la bellissima modella torinese, di origini albanesi, è una delle partecipanti al “priveé” della trasmissione Speciale Calciomercato, in onda in seconda serata anche durante questa sessione di mercato. Cosa sia con precisione il “priveé” è un dubbio ricorrente nella maggior parte dei telespettatori, ma di sicuro al momento secondario: di fatto alla Jori, seduta su un divano in compagnia di un altro paio di bellissime presenze femminili (leggi anche: AGATA ALONZO A SPORTITALIA – VIDEO E FOTO), basta la presenza per portare a casa il risultato, certificato anche dai numeri: 64mila followers su Instagram e persino una fanpage a lei intitolata.

Del resto per la Delli – grande appassionata anche di fitness e studentessa di Ingegneria al Politecnico di Torino tra le altre cose – quella per la tv sembrerebbe essere quasi un propensione naturale. Più o meno alla pari del calcio, un vero e proprio affare di famiglia a quanto sembra: Jori è infatti attualmente fidanzata con Simone Camolese, figlio di Giancarlo, ex giocatore prima e poi storico allenatore granata qualche anno fa. Con lei in tv, nel piattume generale soporifero del calciomercato di gennaio, siamo almeno certi che qualcosa possa pure muoversi. Cosa, lo lasciamo decidere a voi: se son… Jori, fioriranno.