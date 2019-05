L’attaccante dell’Eintracht, Luka Jovic, finito nel mirino del Real Madrid, apre al trasferimento in Serie A

Luka Jovic, centravanti dell’Eintracht Francoforte, ha parlato del suo futuro al giornale tedesco Welt am Sonntag. Il giocatore ha espresso la sua preferenza per il campionato inglese ma anche per la Serie A.

Così il talentuoso Jovic: «Dopo le partite con Chelsea e Inter ho avuto la sensazioni di sentirmi più adatto alla Premier League Le squadre di quei campionati sembrano essere disegnate più per me».