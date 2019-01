Cuadrado ora può sorridere: è nato il piccolo Lucas – FOTO

Lieta notizia in casa Juventus: è nato ieri sera Lucas, il primogenito di Juan Cuadrado. A dare l’annuncio lo stesso esterno colombiano tramite il proprio account Instagram

Non solo la vittoria contro il Bologna in Coppa Italia, per la Juventus ieri sera è arrivata un’altra bellissima notizia: Juan Cuadrado è diventato papà. La moglie dell’esterno colombiano – al momento fermo per infortunio – proprio mentre i suoi compagni di squadra erano in campo contro i rossoblu, ha dato infatti alla luce il piccolo Lucas. A dare la notizia lo stesso Cuadrado su Instagram tramite una foto in cui appare sorridente in compagnia del suo primogenito e della compagna Melissa Botero.

Felicitazioni e complimenti, ovviamente, sono arrivati poi anche dall’account ufficiale juventino. Nonostante le difficoltà legate all’infortunio degli ultimi mesi, per Cuadrado una grossa opportunità per sorridere di nuovo.