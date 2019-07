Julio Baptista si ritira: «20 anni di ricordi bellissimi» – VIDEO

Julio Bapista, ex calciatore della Roma, ha appeso le scarpe al chiodo e ieri era a Cesena per il match di Operazione Nostalgia

Per Julio Bapista è arrivato il momento di appendere le scarpe da calcio al chiodo. Il brasiliano ex Roma è sceso in campo ieri nella sfida di Serie A Operazione Nostalgia a Cesena, contro le grandi star della Liga spagnola degli anni ’90 e 2000.

Ecco le parole di Baptista a margine dell’evento: «E’ arrivato il tempo di lasciare il calcio, è stato molto gratificante. Sono stati 20 anni di professione bellissima che mi hanno lasciato tanti ricordi».