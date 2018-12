La Juventus rinnova il proprio contratto con Adidas: ecco i guadagni che garantirà lo sponsor e a quanto ammonta il gap con le big europee

Le cifre del nuovo accordo tra lo sponsor tecnico Adidas e la Juventus la rendono ormai per distacco la squadra più ricca d’Italia, anche grazie al gap tra i bonus fissi dei bianconeri e quelli delle altre big italiane. Ben diversa la situazione con gli altri top club d’Europa. Con il rinnovo la Vecchia Signora supera Arsenal e (per un milione di euro) il Manchester City, ma sono molte le squadre che percepiscono bonus fissi maggiori rispetto a quelli del brand tedesco. Questa particolare classifica è dominata dal Barcellona, che riceve dalla Nike addirittura 105 milioni (merchandising incluso). Segue il Manchester United, che non è più tra i mostri sacri del calcio da qualche anno ma a livello di brand rimane molto forte: 85 milioni fissi dall’Adidas. Dopo i Reds troviamo il Bayern Monaco, anch’esso vestito dal marchio tedesco, che gli garantisce un guadagno di 60 milioni. Anche il Chelsea (sponsorizzato dalla Nike) registra le stesse cifre, ma con l’aiuto del merchandising. Infine abbiamo il Real Madrid, sempre del parco Adidas, da cui riceve 52 milioni di euro (un milione in più della Juventus).