Intervista esclusiva a Nicola Amoruso in vista del ritorno di Champions League tra Juventus e Ajax

«La Juve non deve dare per scontato questa partita. Mi aspetto una Juve con un grande approccio e deve cercare di chiudere il prima possibile questa partita. Per la formazione preferirei Kean dal primo minuto al posto di Dybala». Queste le parole di Nicola Amoruso nell’intervista esclusiva di Matteo Rivarola per Calcionews24.