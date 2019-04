Juve, rifinitura in vista della partita contro l’Ajax: presente Cristiano Ronaldo alla Continassa, out Chiellini ed Emre Can – VIDEO

Arrivano le conferme, e questa volta sono le immagini a parlare. Cristiano Ronaldo è sceso in campo alla Continassa per l’allenamento di rifinitura, prima della partenza per Amsterdam. Allegri ha dunque recuperato il suo uomo Champions.

Il video però dà anche delle cattive notizie: infatti, nel gruppo, sono assenti Emre Can e Chiellini. Se il tedesco era un assente annunciato, si nutrivano speranze per il capitano, almeno in panchina. Con molta probabilità i due infortunati, non saranno convocati.