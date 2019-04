Allegri a “Che tempo che fa” ritorna sulla lite contro Adani. Ecco le parole del tecnico della Juventus sullo scontro con l’opinionista

Massimiliano Allegri ha chiarito la propria posizione dopo l’accesissima discussione con Lele Adani di Sky. Il tecnico della Juventus si è nuovamente scagliato contro l’opinionista.

Ecco le sue parole da Fazio a “Che tempo che fa”:«Io dico che è una questione di rispetto, non mi va di sentire ogni volta la ramanzina. Mi sono un po’ arrabbiato perché io accetto ogni critica, io rispondo e tu puoi dirmi che non capisco niente. Però discutere del lavoro altrui quando non sei ferrato, non è giusto. L’anno scorso successe la stessa cosa con l’Inter, dopo il 2-3 di Higuain».