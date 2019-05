Juve, gli auguri social per il compleanno di Bonucci – VIDEO

Juve, gli auguri social per il compleanno di Bonucci: il difensore, sette volte campione d’Italia, compie oggi 32 anni – VIDEO

Leonardo Bonucci compie oggi 32 anni. Il difensore, protagonista dell’ottavo scudetto consecutivo a tinte bianconere, ha disputato 26 gare in Serie A, realizzando tre gol, ricevendo un solo cartellino giallo. Il ruolo di Bonucci sarà sempre più importante nella retroguardia della Juve, dato che Barzagli lascerà a fine stagione e Chiellini ad agosto spegnerà 35 candeline.

La società bianconera non ha fatto mancare i suoi auguri sui social: un video tributo al suo numero 19, tornato in estate dopo un anno al Milan, nell’operazione che ha portato in rossonero Mattia Caldara e Gonzalo Higuain.