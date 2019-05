Juve, Bentancur: «Scudetto più difficile della Champions»

Le parole di Rodrigo Bentancur ai microfoni di Marca. Il punto del centrocampista della Juve a fine stagione

Rodrigo Bentancur, centrocampista della Juve, si dice impressionato da Cristiano Ronaldo nel corso di un’intervista rilasciata a Marca: «Quando ho sentito della sua firma non sapevo come avrebbe reagito il gruppo e come si sarebbe mescolato al nostro gruppo ma mi ha colpito molto la sua semplicità. E’ impressionante in allenamento, vuole vincere sempre. Cena con il gruppo, si intrattiene con noi. E poi adora il Mate che ho portato dall’Uruguay».

Bentancur ha fatto il punto anche sulla sua stagione e su quella della Juve: «Abbiamo perso pochissime partite e vinto l’ottavo titolo di fila. Vincere il campionato è più difficile della Champions. Per me la stagione è stata molto buona. In Europa, le partite sono molto equilibrate e veloci contro chiunque. È vero che l’Ajax è stata una grande delusione ma ci sarà una rivincita. La mia annata? Ho fatto bene. I primi 6 mesi sono andati meglio perché ho giocato di più, ma devo segnare di più, 2 gol sono pochi per un centrocampista moderno».