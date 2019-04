Juve, Bernardeschi non si fida dei ragazzi terribili dell’Ajax: massima attenzione, ma il centrocampista vuole vincere la Champions

Bernardeschi si sente carico e responsabilizzato, in vista dell’importantissima sfida contro l’Ajax. Il numero 33 bianconero però non si fida dei Lancieri: «Sono molto forti e dei grandi atleti, quindi dovremo fare attenzione a tutte queste loro qualità. È la Champions League, nessuna squadra concede niente e dovremo fare due grandi partite per ottenere il risultato che vogliamo. Quello che hanno fatto a Madrid ha sorpreso tutti, ma questa è la Champions e tutti possono battere tutti. Non ci sono regole».

Bernardeschi ha ancora negli occhi la rimonta contro l’Atletico: «Abbiamo alzato l’asticella ogni giorno in termini di tensione e consapevolezza. Ci siamo guardati dentro. Sapevamo che avremmo potuto ribaltare quel risultato e in campo si è visto. È stata davvero una serata perfetta, semplicemente straordinaria. Sono orgoglioso di averne fatto parte e di aver scritto un piccolo pezzo di storia della Juventus».

Il centrocampista poi fissa l’obiettivo della sua carriera in bianconero: «Ho sempre detto che il mio vero punto di forza è la mia forza mentale, più delle mie caratteristiche tecniche o fisiche. Ho molti anni di carriera davanti a me, e quindi ci sono molte cose che spero di vincere, ma di sicuro voglio vincere la Champions League».