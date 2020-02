Juve Brescia, Dybala: pomeriggio da leader senza Ronaldo

Pomeriggio da leader per Paulo Dybala: sfata il tabù punizione, segna il 90° gol in bianconero e ordina ai tifosi di non fischiare

Quando Cristiano Ronaldo non c’è tocca ai secondi violini bianconeri vestire i panni da leader di questa squadra. Paulo Dybala, dopo Bergamo l’anno scorso, si è ripetuto anche ieri pomeriggio.

Prima ha bucato Andrenacci con un mancino su punizione (la prima trasformata dalla Juventus in questa stagione in Serie A), poi ha chiesto al pubblico dal palato delicato dell’Allianz, che continuava a spazientirsi a ogni pallone perso nelle zone proibite, di convertire i fischi in applausi per aiutare la squadra in un momento delicato. Un gesto da leader, per difendere i compagni e cercare il sostegno dei tifosi.