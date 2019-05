Juve, Cancelo nel secondo tempo fa il terzino sinistro

Nella ripresa, la Juve ha invertito di fascia Cancelo. Il portoghese ha giocato, con Cuadrado che ha fatto il terzino destro.

Probabilmente a causa dell’ammonizione, nel secondo tempo di Juve-Atalanta Allegri ha sostituito Alex Sandro con Federico Bernardeschi. Ha pure modificato la posizione di Cancelo.

Come si può vedere dalla slide sopra, si è passati così a un 433 in cui Cuadrado ha agito da terzino destro, mentre Cancelo è stato spostato sulla fascia sinistra. Ciò non è una novità, visto che il portoghese aveva già giocato su quel lato. Per esempio, nella gara col Valencia, in cui fece un assist per Mandzukic.