Juve, Cristiano Ronaldo si conferma un fenomeno anche sui social: grazie alla scalata degli ultimi anni, è lo sportivo più seguito – VIDEO

Cristiano Ronaldo continua a macinare record. Il campione portoghese della Juve è diventato lo sportivo più seguito sui social, soprattutto su Intagram, sul quale ha creato un vero e proprio impero, con 160 milioni di followers.

I trofei ottenuti in campo hanno accellerato la scalata di CR7 a re dei social: dopo la vittoria in quattro anni di tre Champions League e un Europeo, il portoghese marcia al ritmo di 3 milioni di followers in più al mese.