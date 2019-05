Juve, Cuadrado trova ancora una volta Mandzukic sul secondo palo

Il gol della Juve contro l’Atalanta è avvenuto da una giocata tipica. Cross di Cuadrado dalla trequarti, rete di Mandzukic sul lato opposto.

Cuadrado è spesso impreciso quando va sul fondo. Tuttavia, dalla trequarti crossa benissimo, con palloni tesi che vanno a finire sul secondo palo. E pure contro l’Atalanta ha fatto bene, con un assist, 7 cross e addirittura 6 passaggi chiave.

Mandzukic è maestro in queste situazioni, segna con continuità raccogliendo il traversone sul lato opposto. Lo ha già fatto tante volte in stagione, come per esempio a Parma in agosto: cross del colombiano dalla trequarti, rete del croato sul secondo palo. Contro l’Atalanta, Hateboer ha potuto poco.