Juve, Danilo: «Tridente? Dipende dall’avversario. Ecco cosa è mancato con la Lazio»

Le parole di Danilo in conferenza stampa alla vigilia della sfida della Juve contro lo Sporting Lisbona in Europa League

Danilo ha parlato in conferenza stampa in vista dell’impegno della Juve in Europa League contro i portoghesi dello Sporting Lisbona. Di seguito le sue parole.

COSA NON HA FUNZIONATO CON LA LAZIO – «La Lazio è una squadra che pressa e non fa giocare bene, questo è successo. Purtroppo abbiamo subito 2 gol. Negli ultimi 20 minuti abbiamo avuto occasioni. Se fossimo stati più cattivi nelle scelte e nel calciare in porta potevamo vincere la partita, come già successo nelle due partite precedenti contro di loro»

IPOTESI TRIDENTE – «Dipende sempre dall’avversario, dai momenti dei calciatori. Ci sono calciatori che si sentono più agio in un modo e altri con un altro modulo. Non è problema di numeri, ma di atteggiamento».

