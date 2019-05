De Ligt sempre più lontano dal Barcellona: la Juve spera

La Juve continua a monitorare la situazione legata a De Ligt: i bianconeri sognano il colpo che adesso sembra possibile

De Ligt rimane il sogno della Juventus, che adesso crede davvero nel colpo. Come spiega La Gazzetta dello Sport, il difensore si allontana dal Barcellona, nonostante fino a pochi giorni fa sembrava vicinissimo all’approdo in blaugrana.

Nonostante il club spagnolo rimanga comunque in prima fila, l’acquisto del centrale non sembra più così certo. Con l’addio di Griezmann all’Atletico Madrid e il sempre più sicuro approdo dell’attaccante in blaugrana, si riaffacciano i problemi di fair play finanziario: in questa situazione appare difficile un altro colpo così costoso in casa Barça.

La Juve continua dunque a monitorare la situazione: Fabio Paratici proverà in ogni modo a strappare il talento olandese alla concorrenza. Sul giovane centrale c’è anche l’interesse del Psg e di vari club di Premier.