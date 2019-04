Juve, la difesa traballa: subito almeno un gol nelle ultime 6 partite ufficiali 

Tra Champions e Serie A, la Juve ha subito almeno un gol nelle ultime 6 partite: la difesa non è più solida come una volta

La Juventus esce da San Siro con un punto. Ronaldo risponde all’eurogol di Nainggolan e pareggia una partita che sembrava esser orientata verso i nerazzurri nei primi minuti di gara. La rete segnata dal centrocampista belga nel primo tempo di Inter-Juve, ha segnato un dato negativo per i bianconeri. La squadra di Allegri ha infatti subito almeno un gol nelle ultime sei partite tra Serie A e Champions League.

Ad aprire le danze era stato Piatek lo scorso 6 aprile nella sfida dell’Allianz terminata poi per 2-1 per i bianconeri. Successivamente ci ha pensato l’Ajax sia all’andata che al ritorno in Champions. In campionato sono poi arrivati i due gol della Spal e quello della Fiorentina nella giornata Scudetto di settimana scorsa. A concludere, a meno per ora, il trend negativo è l’Inter con la rete proprio di Nainggolan.