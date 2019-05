Domenico Tedesco è a Torino. L’allenatore italo-tedesco sarà ospite della società bianconera, alla Continassa per gli allenamenti

Domenico Tedesco alla Juventus? Il tecnico italo-tedesco, reduce dall’esonero con lo Schalke 04, ha fatto visita alla Juventus. Il club bianconero aprirà le porte della Continassa all’allenatore di chiare origini italiane.

Come riferito da Sky Sport, il tecnico seguirà li allenamenti in preparazione della gara di campionato di domenica sera contro l’Atalanta. Nessuna sirena di mercato, salvo clamorosi e incredibili ribaltoni. Tedesco si sta aggiornando in vista del ritorno in panchina. Al momento non ha ancora un club e attende la chiamata giusta per ripartire.