Juve, Douglas Costa dà il bentornato a Buffon – FOTO

Juve, Douglas Costa dà il benvenuto a Buffon sui social: l’esterno brasiliano sembra aver ritrovato l’armonia con i bianconeri – FOTO

Douglas Costa sembra aver ritrovato l’armonia con l’ambiente bianconero. Nel corso della scorsa stagione erano state molte le incomprensioni con Allegri, dentro e fuori dal campo, tanto che l’addio del brasiliano sembrava scontato.

Ora, invece, Douglas Costa sembra in rampa di lancio per ripartire al meglio nella prossima stagione. Il brasiliano ha postato una foto con Gigi Buffon per dare il bentornato al portiere, con la didascalia: «Boss».