Juve, due giorni di riposo: si torna alla Continassa mercoledì

Dopo la partita con la Roma, Massimiliano Allegri ha concesso due giorni di riposo alla squadra. La ripresa è prevista per mercoledì

Due giorni di riposo per la Juventus. Dopo la trasferta a Roma, coincisa con una sconfitta, Massimiliano Allegri ha deciso di concedere alla squadra due giorni di relax.

Come comunicato dalla società, la ripresa degli allenamenti è prevista per mercoledì. I bianconeri si ritroveranno dunque alla Continassa tra due giorni per cominciare a preparare la sfida con l’Atalanta.