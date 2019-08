Juve, ecco il test Atletico: Sarri riparte dalla migliore di Allegri. Dopo la tournée asiatica i bianconeri affrontano l’ultima di ICC

Due settimane, precise. A una manciata di giorni dall’inizio del campionato presumibilmente più combattuto degli ultimi 9 anni la Juventus sfida l’Atletico Madrid a Stoccolma nell’ultimo match di esibizione di ICC. Sarà il test che lancerà i bianconeri verso l’inizio della stagione: utile per mostrare e dimostrare qualche passetto in avanti nella preparazione e nel metabolismo delle idee straniere di Maurizio Sarri. L’organico è meravigliosamente al completo, manca solo Aaron Ramsey che si sta tirando a lucido alla Continassa.

Dici Juve-Atletico e ripensi all’ottavo di ritorno dell’ultima Champions: probabilmente la migliore della gestione Massimiliano Allegri. 90 minuti di dominio del campo e del flusso della partita: un copione che in casa Juve, a partire da oggi, vorrebbero interpretare più spesso. Possibile esordio per Danilo (che ha scelto la maglia numero 13), ieri sottoposto al rito di iniziazione e pronto far ricredere gli scettici che etichettano sotto la voce downgrade lo scambio con Joao Cancelo. Poi. segnali, umori e sguardi delle pedine una rosa ancora troppo ampia da scremare in maniera importante e ormai anche piuttosto urgente. Higuain, Mandzukic, Khedira, Dybala sono solo i primi dell’elenco: il problema sovraffollamento va debellato.