Età media di 25 anni: Juve mai così giovane dal 1998

Juve in campo a Ferrara con una squadra giovanissima. Non accadeva dal 1998: ecco le ultimissime notizie

Juve da record a Ferrara contro la Spal. Allegri ha lasciato a casa 9 dei suoi campioni, puntando molto sui giovani. Il 2001 Gozzi, il ’98 Kastanos e il 2000 Kean hanno giocato dal 1′ minuto. Nella ripresa spazio anche al 2000 Nicolussi Caviglia e al ’98 Mavididi (nella ripresa in campo tre millennials contemporaneamente). Ieri al Mazza i tifosi hanno assistito a qualcosa che non si verificava da più di 20 anni: la Vecchia Signora infatti è scesa in campo con una formazione con età media uguale a 25 anni e 114 giorni.

Come riferito da Opta, la Juventus ha schierato una formazione con un’età media di 25 anni e 114 giorni, la più bassa in Serie A per i bianconeri dall’ottobre 1998. Infatti, era dalla sfida con il Vicenza giocata nell’ottobre del 1998. Al Romeo Menti i bianconeri schierarono una formazione ancor più giovane, con una età media uguale a 24 anni e 340 giorni. Quella sfida terminò con il punteggio di 1-1. Ieri la Juventus non è riuscita a portare a casa lo stesso risultato che sarebbe potuto valere lo Scudetto. Una piccola consolazione però per Max Allegri che ha ‘svecchiato’ la sua Signora, schierando una formazione giovanissima in un giorno così importante.