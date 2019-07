Juve, Higuain raggiante sui social con Bonucci – FOTO

Juve, Higuain si mostra raggiante sui social, dopo la super accoglienza dei tifosi nel giorno delle visite mediche – FOTO

La Juve ha ripreso oggi le operazioni in vista della nuova stagione. I ragazzi di Maurizio Sarri si sono ritrovati oggi alla Continassa, per la ripresa dei lavori.

In mattinata, visite di rito per i calciatori bianconeri al J Medical: grande acclamazione per Higuain che sui social, insieme a Bonucci, si mostra raggiante e sorridente. Vedremo quale sarà il destino del centravanti argentino.