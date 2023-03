Juve, i convocati di Allegri per il Friburgo: Pogba out per motivi disciplinari

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha diramato la lista dei giocatori convocati per il match contro il Friburgo

Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio

Difensori: Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani

Centrocampisti: Locatelli, Kostic, Miretti, Cuadrado, Fagioli, Paredes, Barrenechea

Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Kean, Di Maria, Soulé.

Come si vede dalla lista, il tecnico livornese ha deciso di non convocare Pogba per motivi disciplinari. Il francese, infatti, sarebbe arrivato in ritardo al ritiro alla vigilia del match.