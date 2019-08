Juve, il commovente saluto di Kean ai bianconeri – VIDEO

Kean si congeda: addio Juve, futuro all’Everton. Ecco il video pubblicato dall’attaccante per omaggiare la Vecchia Signora – VIDEO

«Quando penso alla Juventus mi viene in mente solo una parola: grazie!

Da quando sono arrivato che avevo 11 anni tutti hanno creduto in me, sono stato circondato da tanto affetto e sostenuto dal calore dei tifosi. Non vi dimenticherò mai, avrete sempre un posto nel mio cuore».

Questa la dedica di Kean alla Juve allegata a una raccolta dei più bei momenti con la casacca bianconera.