Stefano Sensi sta avendo una grande importanza nell’Inter di Conte. Oltre alle grandi qualità nel palleggio, si muove bene senza palla

In Juventus-Inter, Stefano Sensi è stato tra i migliori in campo. La mezzala sinistra ha inciso parecchio in entrambe le fasi, con movimenti senza palla di grande livello. A volte arretrava per aiutare l’uscita e attirare su di sé Rabiot, altre volte il suo giostrare tra le linee ha spaccato in due la Juve.

Nella slide sopra c’è una delle situazioni più interessanti della gara. Con un prolungato possesso basso, l’Inter attira la Juve in avanti: come si può vedere, tutti i centrocampisti bianconeri sono praticamente nell’area di Handanovic. Sensi legge la situazione e si fa trovare bene tra le linee. Candreva lo serve con un difficile filtrante: Bonucci è in ritardo nel seguire la mezzala interista, Sensi riceve così palla e avvia l’azione offensiva. La Juve si fa trovare lunga e attaccabile.