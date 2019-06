Juve, attenta ai corteggiatori di Kean: un club inglese ci prova

La Juve studia il rinnovo di Moise Kean ma intanto non mancano i corteggiatori per il giovane attaccante: su di lui c’è un club inglese

Dopo la buona stagione vissuta in bianconero, Moise Kean è corteggiato sul mercato. Per il giovane attaccante c’è l’interesse dell’Everton, che secondo Sky Sport avrebbe fatto dei sondaggi per portarlo in Premier ma non ancora un’offerta ufficiale.

La Juve nel frattempo continua a lavorare al rinnovo del giocatore, in scadenza nel 2020. L’attaccante e il suo agente Raiola vorrebbero aspettare il nuovo allenatore per capire che ruolo avrebbe il classe 2000 con il nuovo tecnico.